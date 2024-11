Il bookshop di Associazione URCA nel centro storico: workshop e tante idee per i regali di Natale

Un piccolo bookshop temporaneo nel cuore del centro storico di Bisceglie dedicato ai fumetti e alle autoproduzioni. È questa l’idea dei ragazzi di Associazione URCA, organizzatori del festival BiComix, in vista delle imminenti festività natalizie. Un bookshop che nasce per due ragioni: finanziare dal basso le prossime iniziative, compresi gli incontri mensili della rassegna fuori stagione attualmente in corso, che sta portando a Bisceglie alcuni dei principali fumettisti italiani, ma anche dalla voglia di far conoscere al pubblico titoli e opere che non si trovano nelle tradizionali librerie, perché non pubblicate da case editrici, ma nate come autoproduzioni promosse da collettivi di autori e disegnatori.

Visitare il bookshop allestito da URCA permette infatti di avere un’idea di quali sono i collettivi italiani più innovativi e attivi su questo fronte, ma anche di scoprire le opere originali dei più brillanti artisti pugliesi, tra cui Massimiliano di Lauro, Ester Santovito e i collettivi Inferno 5 e Almanacco Press.

Il bookshop, aperto dal venerdì alla domenica (e nei festivi), dalle 17.30 alle 21, sarà inoltre animato da workshop e attività laboratoriali. Ogni giorno i ragazzi di URCA saranno a disposizione dei visitatori interessati per realizzare coloratissimi biglietti d’auguri personalizzati con cui poter accompagnare i propri regali, ma sono previsti – secondo un calendario che sarà svelato presto sui social dell’associazione – anche workshop di disegno e appuntamenti dedicati alla creazione di una fanzine.

Il negozietto allestito da URCA in via Cardinale dell’Olio si inserisce nel contesto del “Borgo del Natale”, iniziativa promossa dall’Associazione Borgo Antico.