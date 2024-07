Il Blu Festival Jazz si avvia alla conclusione con gli ultimi due appuntamenti

Il Blu Festival Jazz si avvia alla conclusione con gli ultimi appuntamenti oggi, sabato 20 luglio, sempre nella cornice del porto turistico-marina resort. La rassegna è organizzata da Bisceglie Approdi, sotto la direzione artistica di Mauro Lorusso, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro, Teatro Politeama Italia e le Associazioni “Artevives” e “Madima suoni ed espressioni”.

Si comincia ancor prima dell’alba, alle 4:30 del mattino sulla Darsena di Nord Ovest. Un’occasione unica per vivere un’alba musicale con il talento del pianista pugliese Mirko Signorile, noto per le sue collaborazioni con artisti di fama internazionale come Dave Liebman e Paolo Fresu, e il sassofonista salentino Raffaele Casarano, considerato uno dei principali esponenti della New Jazz Generation italiana. Il duo proporrà un concerto jazz che regalerà al pubblico un’esperienza suggestiva e indimenticabile.

La giornata si chiuderà con lo spettacolo serale di Serena Spedicato, che presenterà “Io che amo solo te – Le voci di Genova” sul waterfront di via Nazario Sauro a partire dalle 21:30. Questo spettacolo, che abbraccia diverse arti, dalla musica al teatro, ripercorrerà le storie e le emozioni della Scuola di Genova, con i grandi autori degli anni ’60 come Lauzi, Bindi, Paoli, Tenco e De Andrè. Accompagnata da Antonino De Luca (fisarmonica), Vito Ottolino (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso), Spedicato offrirà una performance densa di poesia e musica, alternando testi e arrangiamenti originali sotto la regia teatrale di Riccardo Lanzarone.

A condurre entrambi gli appuntamenti, che restano gratuiti e fino a esaurimento posti, ci sarà Veronica Sinigaglia.