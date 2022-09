Il biscegliese Maurizio Evangelista ospite del Festival “Trirema e poezisë Joniane” in Albania

Maurizio Evangelista, poeta e consigliere della Pro Loco UNPLI di Bisceglie, sarà ospite in Albania della XVI edizione del Trirema e poezisë Joniane (The Trireme of Ionian Poetry), celebre Festival internazionale di poesia che ha luogo dal 2006.

La rassegna si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre nella città di Saranda, località turistica sul mare, nella parte meridionale della nazione balcanica, legata all’Italia da una storica relazione di amicizia e scambio. Dall’Italia, assieme a al biscegliese Evangelista, saranno presenti Joanna Kalinowska (poetessa polacca, residente a Taranto, presidente dell’Ass. Italia – Polonia) e Silvano Trevisani (saggista, poeta, scrittore e critico d’arte originario di Grottaglie) I tre autori saranno ospiti del festival in rappresentanza dello storico Circolo Letterario La Vallisa di Bari, fondato oltre quarant’anni fa e diretto dal poeta, critico e accademico, Daniele Giancane, un longevo laboratorio di formazione e scambio socio-culturale per scrittori e intellettuali del Sud Italia, con uno sguardo attento e costante alla letteratura dell’Est europeo.

Si tratta del secondo invito in Albania per Evangelista, che partecipò nel 2017 alla XI ed. del festival internazionale, su invito del compianto poeta Agim Mato,da sempre organizzato dalla Ionian Creators club, oggi presieduta da Pajtim Caushi, con il supporto del Comune di Saranda. Per l’occasione alcune poesie tratte dalla sua ultima raccolta, “Mr.me”, pubblicata dalla casa editrice “Arcipelago Itaca”, sono state tradotte in albanese dal poeta e traduttore Dashamir Malo, segretario della “Ionian Creators”