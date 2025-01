Il biscegliese Lorenzo Cassanelli tra i protagonisti di “Incontemporanea 2025”

Il 18 gennaio alle ore 17:00 al Red Feltrinelli di Milano torna “Incontemporanea”, un incontro dove saranno presentati al pubblico gli artisti nell’edizione milanese e il fotografo Carlo Evangelisti che ha realizzato la copertina del libro. Tra i protagonisti anche il biscegliese Lorenzo Cassanelli.

Incontemporanea 2025 Milano è un volume illustrato di 497 pagine che racconta, in un’unica edizione, i libri personali di sette artisti con l’obiettivo di promuovere il loro lavoro.

Oltre a quelle di Lorenzo Cassanelli, il volume raccoglie i lavori di: Florence Antibrote Brandalesi (Ferrara), Roberto Bellucci (Napoli), Roberta Faucci (Gavorrano – Grosseto), Eleonora Lestrange (Ferrara), Rocchina Marchese in arte Roky (Castelluccio Valmaggiore – Foggia) e Fabiana Toffano (Venezia).

“E’ una grande soddisfazione essere stato scelto per far parte dell’edizione 2025 di Incontemporanea – afferma Lorenzo Cassanelli, in arte Lorca – Nel volume troverete il racconto del mio percorso artistico, dalle prime pennellate ad oggi”.

La copertina del libro è una fotografia di Carlo Evangelisti (Venezia), dal titolo Desìo, che immortala la bellezza di un tramonto. La fotografia di Evangelisti ha stimolato Silvia Landi nella creazione dell’edizione 2025.