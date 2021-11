Il biscegliese Giulio Di Luzio presenta il suo ultimo romanzo “La Nobile Gioventù”

L’Associazione Zona Effe, Il Castello di Bisceglie e il Circolo Tommie Smith organizzano la presentazione de “La Nobile Gioventù”, il nuovo romanzo scritto dal biscegliese Giulio Di Luzio.

L’evento si terrà oggi, sabato 6 novembre alle ore 18, nella Sala della Bifora a Bisceglie. A dialogare con l’autore ci sarà Pasquale Colamartino. Tema sarà il manicomio, lo sguardo sul presente attraverso una riflessione condivisa sul passato. Durante l’incontro saranno proiettate video testimonianze di operatori della Casa Divina Provvidenza.

Sinossi: Marina, scivolata in una grave forma di anoressia, viene ricoverata in un Istituto Psichiatrico. In paese Roberto e un gruppo di giovani tentano da anni di romperne il muro di omertà. Vi entra come studente ma il vero motivo è una inchiesta giornalistica. Qui incrocia la storia della ragazza. Siamo nel 1972. Poi la svolta: un caporeparto prossimo alla pensione gli svela verità inconfessabili. La denuncia viene pubblicata, lo scoop è clamoroso. I due giovani si innamorano nel crepitìo di una stagione effervescente. I loro nobili sentimenti approdano così a un esito imprevedibile.

Con questo romanzo etico Giulio Di Luzio ripercorre con passione civile e rigore storico una stagione indimenticabile per la formazione politica e umana di migliaia di giovani e studenti in Italia. L’autore consegna un’opera narrativa, destinata a divenire punto di riferimento per un’intera generazione, che in essa potrà riconoscere le ragioni delle proprie scelte esistenziali.

Scheda biografica:

L’Autore ha scritto per numerosi quotidiani italiani. Ha già pubblicato i saggi: I fantasmi dell’Enichem–2003, A un passo dal sogno–2006, Il disubbidiente–2008, Brutti, sporchi e cattivi-2011, Clandestini-2013, Non si fitta agli extracomunitari-2014, Apartheid all’Italiana-2021 (tradotto in tedesco). Tra i suoi romanzi figurano: La fabbrica della felicità-2016, Fimmene-2017, Tuccata-2018, La libertà negata-2021 (tradotto in tedesco). Attualmente è Amministratore e Moderatore di alcuni Gruppi politici della Federazione Russa.