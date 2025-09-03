Il biscegliese Fabio Salerno protagonista nella serie americana su Amanda Knox

Un importante traguardo internazionale per l’attore biscegliese Fabio Salerno, entrato nel cast principale della miniserie statunitense The Twisted Tale of Amanda Knox. Nella produzione americana, firmata da K.J. Steinberg, Salerno interpreta Bruno Ricci, vicequestore di Perugia, ruolo centrale nella ricostruzione degli eventi legati al caso che ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale.

La serie, di genere true crime, drammatico e biografico, ripercorre la vicenda giudiziaria di Amanda Knox, accusata dell’omicidio di Meredith Kercher. Una storia complessa e controversa, che negli anni ha acceso dibattiti in Italia e all’estero, trovando ora una nuova narrazione televisiva attraverso il linguaggio delle grandi produzioni americane.

The Twisted Tale of Amanda Knox ha debuttato negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu lo scorso 20 agosto 2025, mentre in Italia è disponibile su Disney+. La presenza di Fabio Salerno in un ruolo così rilevante segna un passo significativo per la sua carriera, offrendo visibilità internazionale a un talento biscegliese e confermando il crescente interesse delle produzioni estere verso attori italiani.