Il biscegliese Fabio Di Benedetto pubblica “La Talpa”: storia per ragazzi e i loro genitori

Si intitola “La Talpa” il primo libro per ragazzi scritto dal biscegliese Fabio Di Benedetto, edito da Argento Vivo Edizioni e illustrato da Giulia Gafforelli: il racconto di un bambino di nove anni che si ritrova trasformato per metà in una talpa. Sottoterra, il giovane protagonista, conoscerà esseri invisibili, animali giganti e un inaspettato nemico, nel percorso che lo porterà a scoprire cosa è realmente successo alla sua amata Erika.

Nato e vissuto per oltre vent’anni in Puglia, Fabio Di Benedetto, di origini biscegliesi, vive ormai da quindici anni in provincia di Brescia. Dopo diverse pubblicazioni poetiche, ultima delle quali la raccolta “Rimani acqua” (La Gru Edizioni, 2019), approda ora alla narrativa per ragazzi col romanzo.

“È a storia di un bambino inascoltato dalla sua famiglia che, per sopravvivere, decide di sparire”, spiga l’autore. “Si ritroverà sottoterra a riprogrammare la sua vita, a modo suo, per metà bambino e per metà talpa. Ogni bambino quando non viene ascoltato a dovere si nasconde e, in qualche modo, si trasforma. Ho provato a raccontare questo con una storia di fantasia che parla soprattutto ai genitori, accompagnato dai disegni di una bravissima illustratrice che si è occupata anche della copertina e della quarta”.