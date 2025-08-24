Il BiComix si riconferma un successo: oggi la seconda giornata di festival

Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato nella serata di sabato, si replica oggi con la seconda giornata di BiComix sul Porto Turistico di Bisceglie. Dalle ore 17, il festival organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico, accoglierà tutti i visitatori con un ricco programma di attività.

Si comincia dal pomeriggio sul main stage con uno spettacolo K-pop con i QTdreame e Zero O’ Clock. A seguire l’attesa gara cosplay organizzata in collaborazione con Nine Tales. L’universo cosplay sarà protagonista del BiComix con una programmazione dedicata di laboratori, raduni e sfilate, che culminerà nell’attesissima gara a premi, durante la quale tanti giovani ragazzi sfoggeranno costumi realizzati artigianalmente e coreografie creative, per il divertimento degli spettatori.

La chiusura sarà affidata a Marco Taddei, Maurizio Lacavalla e Samuele Canestrari per una sessione di disegno dal vivo incentrata sull’utilizzo del colore nero, intitolata “Suspense”. Gli artisti saranno affiancati dai musicisti Valerio Di Ceglie, Luca Giannotti, Marco Campanale e Riccardo Fortunato, che improvviseranno lasciandosi ispirare dai disegni che verranno creati in tempo reale sul palco.

Fitto anche il programma di talk. Si comincia alle ore 18.45 con il panel “Giorgio Morandi a fumetti”, durante il quale interverranno Maicol&Mirco e Sarah Mazzetti. A seguire “Vite a nudo”, con Eliana Albertini e Miguel Vila, condotto da Martina Sarritzu; “Disgustosa Immaginazione”, con Pablo Cammello, e infine una conversazione tra diverse “Generazioni di autoproduzioni” con Mammaiuto e BMR Production, condotta da Gli Audaci.

Per la lista completa degli ospiti e delle attività, vistare il sito www.bicomix.it.

Il BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia.