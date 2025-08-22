Prende ufficialmente il via, con la tradizionale serata di anteprima, la sesta edizione del BiComix 2025. Venerdì 22 agosto, alle ore 19, sulla darsena nord-ovest del Porto Turistico di Bisceglie (lato Nega Navale) si comincia con l’inaugurazione del “Cantiere Fumetto” – un’installazione di oltre 30 metri di lunghezza realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Bari – dedicato alla trilogia del nordest di Miguel Vila, autore italiano già molto apprezzato in Europa e negli Stati Uniti. L’installazione, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Bari, rimarrà sulla darsena nord-ovest del Porto Turistico per tutti i giorni del festival.
Segue, alle ore 20, un incontro con l’ospite internazionale: Martin Panchaud, firma dirompente e innovativa del nuovo fumetto contemporaneo, vincitore del prestigioso Fauve d’Or di Angoulême, il riconoscimento in assoluto più rilevante per il fumetto in Europa. Panchaud, in un evento realizzato in collaborazione con Pro Helvetia – Fondazione svizzera per la cultura, presenterà a Bisceglie il graphic novel “Il Colore delle Cose” (edito in Italia da Coconino Press): definito immediatamente da molti come “una nuova pietra miliare” per il linguaggio del fumetto.
La serata sarà chiusa da un momento musicale a cura di Girubarto del collettivo Bad Moon Rising Production, tra le più attive e irriverenti realtà del fumetto indipendente in Italia.