Il BiComix 2025 entra nel vivo: concerti, talk, workshop e live drawing nella prima giornata

Dopo la serata di anteprima con un ospite d’eccezione, il fumettista svizzero Martin Panchaud, uno dei nuovi talenti del fumetto europeo, entra nel vivo oggi, sabato 23 agosto, la sesta edizione del BiComix, il festival del fumetto della città di Bisceglie organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico. Dalle 17 fino a mezzanotte, sul Porto Turistico di Bisceglie, un fitto calendario di talk, attività live, sfilate cosplay, sessioni di giochi da tavolo e giochi di ruolo.

Sul main stage il sabato, alle ore 19, l’attesissimo concerto della band Le Stelle di Hokuto, che eseguirà dal vivo le sigle dei più celebri e amati cartoni animati, da cantare a squarciagola. Alle 22, Maicol&Mirco, Sarah Mazzetti, Giulia Cellino, Martina Sarritzu ed Eliana Albertini si alterneranno sul palco per disegnare dal vivo, accompagnati dalla musica di Dj Tuppi in console per un set musicale con live drawing a tema RGB (Red, Green and Blue).

Dopo il successo dello scorso anno, viene riproposta la Self-Island: la zona del festival che ospita giovani fumettisti e collettivi indipendenti, selezionati attraverso una call pubblica a cui hanno risposto più di cinquanta artisti da tutta Italia. Ad essa sarà affiancata la tradizionale Artist Harbor, dedicata ai talenti locali nel campo dell’illustrazione e dell’artigianato.

Una grande novità di quest’anno è la pubblicazione di un albo originale realizzato in collaborazione tra BiComix e La Revue, la più importante rivista d’informazione a fumetti in Italia. Gli artisti selezionati per la Self-Island hanno infatti contribuito alla creazione di un fumetto che avrà come tema quello del “Precariato Infinito”, declinato attraverso le “quattro A della precarietà” individuate dall’economista Guy Standing: alienazione, anomia, ansia ed “anger”, ovvero rabbia. Un tema quanto mai attuale e che coinvolge specialmente le nuove generazioni. Il festival biscegliese ha voluto quindi interrogare direttamente i giovani artisti della scena fumettistica italiana per raccontare in maniera corale il disagio vissuto quotidianamente, sul luogo di lavoro e non solo.

Alle ore 20.15, nella zona talk del festival, verranno premiate le due storie migliori, selezionate nelle scorse settimane da una giuria composta da Criminaliza, l’artista che ha realizzato la cover dell’albo, dal fumettista Miguel Vila e dal cantante – e presto anche fumettista – Caparezza.

In occasione dell’uscita del nuovo film de I Puffi, in arrivo nei cinema italiani dal 27 agosto per Eagle Pictures, sul Torrione Sant’Angelo sarà inoltre posizionato un gonfiabile del Grande Puffo, a disposizione di famiglie e bambini per delle esclusive foto vista mare.

Per la lista completa degli ospiti e delle attività, vistare il sito www.bicomix.it.

Il BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia.