Il Balletto del Sud a Bisceglie per interpretare “Romeo e Giulietta”

Per la stagione teatrale del Comune di Bisceglie organizzata in collaborazione con Puglia Culture il 7 marzo protagonista la danza con il Balletto del Sud. In scena la coreografia di Fredy Franzutti “Romeo e Giulietta”, balletto in due atti basato sull’omonima tragedia di William Shakespeare nella versione originale di Masuccio il Salernitano. Op. n° 7 F/98 (nuove versioni e adattamenti), musiche di Sergej Prokofiev, scene di Francesco Palma.

Il coreografo salentino Fredy Franzutti crea il balletto nel 1998 ambientando la vicenda nell’Italia violenta e retriva degli Aragonesi, ispirandosi al testo di Masuccio il Salernitano, che per primo raccontò le disavventure degli infelici amanti. Le scene, realizzate da Francesco Palma, sono tratte dai dipinti di Giotto, Piero della Francesca e Cimabue e ci introducono in un mondo illustrativo bidimensionale, sospeso e fluttuante. I costumi sono ricostruttivi dell’età umanista. Il fascino arcaico è stato considerato uno dei punti di forza della produzione.