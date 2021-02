IISS “Sergio Cosmai” premiato al concorso nazionale Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra

Un istituto biscegliese, l’IISS “Sergio Cosmai” è stato tra i protagonisti della premiazione del concorso nazionale per le scuole dal titolo “Dal sangue delle vittime delle guerre mondiali ad un’Europa promotrice di pace”, organizzato dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il concorso per le scuole ha visto un’ampia partecipazione degli studenti con contributi video e racconti. Gli elaborati avevano come focus il ruolo che l’Unione Europea ha avuto, ha e potrà avere nel prevenire i conflitti nel mondo e mitigarne le conseguenze sulle popolazioni civili. L’incontro, seppur solo telematico e in streaming su Facebook, ha avuto l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul dramma umanitario delle vittime civili di guerra, al fine di conservarne la loro memoria nonché di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Dopo il saluto inviato dal Pontefice Papa Francesco e quello di David Sassoli (Presidente del Parlamento Europeo), è intervenuta l’On. Lucia Azzolina (Ministra dell’Istruzione), che in video-saluto ha voluto ringraziare l’ANVCG ed il presidente nazionale Giuseppe Castronovo.

Per la sezione “video” il primo premio è andato a Michela Maria Katia Peschechera, Nicolò Vurro, Nicola Del Giudice e Giacomo Napoletano dell’IISS “Sergio Cosmai” di Bisceglie. Al secondo posto Amy Caberlin, Federico Michelon e Anna Sartori dell’IPSIA “Galileo Galilei” di Castelfranco Veneto, seguiti al terzo posto da Andrea Franco del Liceo Statale “Enrico Fermi” di Canosa di Puglia.

La Commissione ha inoltre deciso di assegnare una menzione speciale al video realizzato dagli studenti Di Somma, Delle Noci, Favia, Ferrara, Losapio e Semeraro dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti-Pitagora” di Bari. Il primo premio della sezione “racconto”, invece, è andato a Carolina Pari del Liceo “Maestre Pie dell’Addolorata” di Rimini. Secondo posto per Leonardo Oliveri del “Gianelli Campus” di Chiavari, mentre al terzo posto si è classificato Paolo Giuseppe Maria Boccaccio del Liceo Statale “Enrico Fermi” di Canosa di Puglia. La Commissione ha inoltre deciso di assegnare una menzione scritto all’elaborato scritto dell’alunna Nikole Sambugaro del Liceo “Maestre Pie dell’Addolorata” di Rimini.