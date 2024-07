I sindaci di Venosa e Minervino vincono l’edizione 2024 di “Sindaci, ai fornelli!”

Il sindaco di Venosa Francesco Mollica e il primo cittadino di Minervino Murge Maria Laura Mancini sono i vincitori della nona edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, evento tenutosi ieri al Teatro Mediterraneo di Bisceglie.

La squadra gialla, composta da Mollica e Mancini, seguiti dallo chef Antonio Sorice (Bue Marino, Bisceglie) e da Onofrio Magarelli (Rosso Cardinale, Bisceglie) ha vinto con un troccolo con broccoli e scampi, passato di capperi, olive e acciughe. «Abbiamo fatto immediatamente squadra» ha detto il primo cittadino di Minervino Murge Maria Laura Mancini. «È stato bellissimo lavorare in sinergia, poi essere coadiuvati da grandissimi chef è una cosa grandiosa». Il primo preparato dai sindaci di Venosa e Minervino Murge ha conquistato la giuria, composta da personalità di alto profilo del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, e sbaragliato la concorrenza delle altre squadre, che pure hanno preparato ottimi piatti. «Nelle prossime edizioni non potremo più gareggiare ma verremo sicuramente ad assaggiare i piatti degli altri sindaci» ha commentato il sindaco di Venosa Francesco Mollica.

La squadra rossa composta dal neo sindaco di Bari Vito Leccese e il primo cittadino di Casacalenda Sabrina Lallitto, seguiti dai cuochi tutor Angelo Convertini (Cielo, Ostuni) e Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno), ha preparato un piatto denominato “Insalata di pasta, mare e monti con lacrime di ciliegia ferrovia”; la squadra blu, composta dal primo cittadino di Vieste Giuseppe Nobiletti, e la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo,con i cuochi Pompeo Lorusso (Regia Corte, Matera) e Pietro Zito (Antichi Sapori di Montegrosso), ha invece elaborato un piatto dal titolo “Il pomodoro va a male e si brucia”.

La squadra arancione dei sindaci di Polignano a Mare Vito Carrieri e di Noto Corrado Figura, con la supervisione del cuoco “Stella Michelin” Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano) e di Gianfranco Palmisano (Gaonas, Martina Franca) ha preparato un’insalata di tagliatelle con ostriche, colature di alici, timo e pinoli. Quella viola composta dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dal primo cittadino di Capurso Michele Laricchia con i cuochi Vitantonio Lombardo (Vitantonio Lombardo, Matera) e Gerardo Racanelli (Nathan, Giovinazzo), ha infine cucinato un piatto da denominato “Sinfonia biscegliese”: gnocchi al sugo di melanzana e albicocca, tonno, bottarga e provola.

Fuori concorso la squadra bianca, composta dai due europarlamentari Antonio Decaro, vincitore dell’edizione 2023 di “Sindaci, ai fornelli!”, e Francesco Ventola, e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che, insieme agli chef Pascal Barbato (Casillo, Corato) maestro pastificatore, a Carlo Papagni (Casale San Nicola, Bisceglie) e a Mario Falco (Presidente Cuochi Gargano e Capitanata), ha cucinato la focaccia e preparato la pasta fresca, i cavatelli.

«Ogni anno è sempre un’emozione diversa e unica» ha detto Giovanni Ventrelli di Rp Consulting. « La risposta del pubblico è straordinaria, in pochi giorni l’evento ha registrato il sold out. Molti sindaci hanno già chiesto di partecipare all’edizione 2025. Tutto questo ci dà la giusta motivazione per proporlo ogni anno sempre cercando la novità».