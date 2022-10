I Ragazzi della Via Pal: Gianluigi Belsito dirige un corto con i ragazzi di Villa Giulia / VIDEO

Nonostante numerosi teaser tratti dai suoi spettacoli, sceneggiature di docu-film poi realizzati, partecipazioni attoriali in film e fiction, Gianluigi Belsito è alla prima regia di un cortometraggio. Finanziato dal Fondo di Beneficienza di Intesa Sanpaolo, il lavoro è ispirato a I Ragazzi della Via Pàl, uno dei più noti libri di letteratura per ragazzi e nasce da un laboratorio di recitazione cinematografica con i ragazzi di Villa Giulia a Bisceglie.

Il romanzo di Ferenc Molnár è una denuncia della mancanza di spazi per il gioco dei più giovani, ed è proprio questo lo spirito che Belsito ha voluto esprimere in un corto girato proprio a Bisceglie in una sola giornata, con una “voce off” che interpreta il senso di smarrimento del piccolo protagonista escluso proprio da quei giochi di cui sente di avere diritto. Di grande attualità, poi, è l’aspetto che rimanda alla guerra e sottolinea quanto i più giovani possano diventare vittime psicologiche dell’ingiusta violenza di un sistema tipico degli adulti.

Se Belsito firma sceneggiatura e regia, le riprese ed il montaggio sono di Alessandro Caruolo e Claudia Simone. Suono di Fabio Ricchiuti, coinvolto anche in un cameo attoriale come Wilma De Feudis. E mentre i primi di Novembre hanno luogo gli open day del nuovo laboratorio di teatro e canto, che già conta oltre trenta pre-adesioni è possibile visionare il minifilm.