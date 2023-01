I Pan Island presentano i loro nuovi progetti in una serata-evento a Palazzo Tupputi

Azem, anagramma di maze, labirinto, è un libro, uno spettacolo, un album di nove tracce, un articolato progetto editoriale per presentare al pubblico il nuovo immaginario dei Pan Island, formazione musicale fondata e guidata dal biscegliese Andrea Introna.

Il nuovo singolo “Scegli me” e il libro verranno presentati in occasione della prima tappa live oggi, sabato 28 gennaio, presso il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi (in collaborazione con l’Associazione Bac). Sul palco assieme ad Andrea Introna alla voce ci saranno Giovanni Bruni (batteria e percussioni) e Valerio Di Ceglie (basso e tastiere).

Il brano “Scegli me” è un’anteprima delle sonorità che sarà possibile trovare nel disco. Il rock a cui i PAN Island hanno abituato il loro pubblico si rinnova e si tinge marcatamente di elettronica: sintesi e batterie elettroniche si miscelano sapientemente a chitarre acustiche ed elettriche. Un sound ricercato e rinnovato a cui la band lavora da circa cinque anni.

Il libro, invece, è il primo di un racconto in tre tappe che parla di intelligenza artificiale in un futuro anteriore molto avanzato in contrasto con l’ancestrale forze di madre natura e ai suoi segreti sepolti in un passato assai remoto. Un’opera piena di anagrammi così come anagrammatico è il suo titolo, il volume si muove fra il dark-fantasy e il cyber-punk e i suoi momenti narrativi sono le stesse tappe del prossimo album: in magico gioco fra capitoli letterari e lyrics dell’album.

La serata-evento comincerà alle ore 20 con la presentazione del libro e proseguirà poi alle 21 con uno show ricco di musica inedita e visual che accompagneranno gli spettatori in un viaggio del mondo di Azem. Dalle 23, infine, after party a cura di Narrow, artista made in Puglia che presenterà le ultime creazioni della sua etichetta discografica “Saturno Sound Records”.