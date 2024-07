I finalisti del Premio Campiello fanno tappa a Bisceglie per Libri nel Borgo Antico

Il tour estivo di incontri con i finalisti del premio Campiello fa tappa a Bisceglie per un evento organizzato da Libri nel Borgo Antico. Mercoledì 10 luglio, alle ore 20, il festival letterario biscegliese accoglierà in Largo Castello gli autori finalisti della 62esima edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari in Italia.

Il pubblico di lettori e appassionati potrà così conoscere e approfondire le opere dei cinque scrittori selezionati lo scorso maggio a Padova: Antonio Franchini con “Il fuoco che porto dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Michele Mari con “Locus Desperatus” (Giulio Einaudi editore), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza), Emanuele Trevi con “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie).

Una cinquina di romanzi che rappresenta il meglio della narrativa contemporanea, oltre che un invito a interrogarsi sul presente e sul futuro che desideriamo costruire come comunità. Gli autori finalisti, infatti, con le loro storie, indagano le molteplici sfumature dell’animo umano, le contraddizioni del tempo in cui viviamo, le aspettative e le speranze che ci accomunano.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Annamaria Minunno e impreziosito dalle letture dell’attore Mauro Racanati. L’ingresso è gratuito con prenotazione del posto tramite il link: https://librinelborgoantico.it/premio-campiello

La tappa biscegliese del tour dei finalisti del Premio Campiello è organizzata in collaborazione con Fondazione Il Campiello e Confindustria Bari-Bat e con il patrocinio di Comune di Bisceglie. Si ringraziano anche le Vecchie Segherie Mastrototaro.