I finalisti del Premio Campiello 2025 fanno tappa a Bisceglie per Libri nel Borgo Antico

Il tour estivo di incontri con i finalisti del premio Campiello 2025 fa tappa a Bisceglie per un evento organizzato da Libri nel Borgo Antico. Venerdì 4 luglio, alle ore 20, il festival letterario biscegliese accoglierà in Largo Castello gli autori finalisti della 63esima edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari in Italia.

Il pubblico di lettori e appassionati potrà così conoscere e approfondire le opere dei cinque scrittori selezionati lo scorso maggio a Padova: Marco Belpoliti con “Nord Nord” (Giulio Einaudi Editore), Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), Monica Pareschi con “Inverness” (Polidoro), Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Giangiacomo Feltrinelli Editore) e Fabio Stassi con “Bebelplatz (Sellerio Editore).

Una cinquina che, come ricordato da Giorgio Zanchini, Presidente della Giuria dei Letterati, “non è solo testimonianza del nostro tempo, ma offre lenti acute e talvolta anche spietate per comprenderlo, offrendo un contributo tangibile alla qualità del dibattito pubblico e, in ultima analisi, alla vitalità della nostra democrazia”. Cinque libri che rappresentano una letteratura non standardizzata, che combattono l’omologazione imposta dalle logiche commerciali e affermano il ruolo della letteratura in un mondo in preda al caos.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettrice del TG2, e impreziosito dalle letture dell’attore biscegliese Mauro Racanati. L’ingresso è gratuito con prenotazione del posto tramite il link: https://www.librinelborgoantico.it/premio-campiello-2025/

La tappa biscegliese del tour dei finalisti del Premio Campiello è organizzata in collaborazione con Fondazione Il Campiello e con il patrocinio di Comune di Bisceglie e Camera di Commercio di Bari. Si ringraziano per la collaborazione Confcommercio Bisceglie, Vecchie Segherie Mastrototaro, Assohotel, Assolocali, Pro Loco Bisceglie, Circolo Unione Bisceglie, Orchestra Sinfonica Federiciana, Società Operaia Di Mutuo Soccorso Roma Intangibile, Politeama Italia, Associazione Extra Alberghieri Bisceglie.