“I Concerti di Auditorium”: a Palazzo Vives Frisari il Duo pianistico Dibattista – Liso

Oggi, 17 settembre, al Palazzo Vives Frisari a Bisceglie, ore 20.30, l’Associazione Auditorium, in collaborazione con l’Associazione ArteVives, presenta per il ciclo “I Concerti di Auditorium” l’evento del Duo pianistico Dibattista – Liso formato dalle pianiste baresi Gemma Dibattista e Marilena Liso.

Il Duo, le cui esecuzioni sono apprezzate in Italia e all’estero, svolge una attenta attività di ricerca del repertorio per duo pianistico, e in occasione dell’evento propone il programma dal titolo: “La musica italiana del ‘900 nelle composizioni per pianoforte a quattro mani”, che si muoverà dalle composizioni di due esponenti della Generazione dell’Ottanta (Casella e Respighi), per approdare ai contemporanei viventi Teresa Procaccini, Michele Marvulli (pugliesi) e Marco Nodari. Il concerto è con ingresso a pagamento.

Prenotazione obbligatoria con mail a: associazioneauditorium@hotmail.com