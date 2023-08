“I 39 scalini”, ecco il programma della prossima settimana con il cinema contemporaneo

Continua la rassegna “I 39 scalini“, rassegna cinematografica che si svolge a Bisceglie, nata da un’idea di Mauro Mastrototaro ed organizzata dalla libreria Vecchie Segherie, con il sostegno del Comune di Bisceglie, di Confcommercio Bisceglie e con la collaborazione di Assolocali Bisceglie.

La rassegna, curata da Antonio Musci, dopo una breve incursione nei classici degli anni 50, 60 e 70, con titoli, di Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Don Siegel e Woody Allen, che hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito, si appresta a presentare, in quattro sere consecutive, altrettanti lungometraggi della più recente cinematografia contemporanea.

In programma lunedì 21 agosto, alle ore 21, Un affare di famiglia (2018), del maestro giapponese Hirokazu Koreeda, premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes del 2018. Si prosegue martedì 22 agosto con il documentario sulla vita del cantautore britannico David Bowie, Moonage Daydream (2022), scritto, diretto e prodotto da Brett Morgen, primo film biografico ufficialmente autorizzato dagli eredi di Bowie, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022. Mercoledì 23 agosto è la volta dell’italiano Siccità (2022) diretto da Paolo Virzì e presentato fuori concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, per concludere con un omaggio alla poesia del cinema di Nico Cirasola, Odore di pioggia (1989), il lungometraggio d’esordio del cineasta pugliese, che purtroppo ci ha lasciato il 3 aprile scorso, alla cui poliedrica personalità artistica e alla sua instancabile attività di regista, sceneggiatore, produttore, attore, esercente cinematografico e operatore culturale, la rassegna intende rendere omaggio.

Le proiezioni si svolgeranno sempre alle ore 21 sulla scalinata (ingresso e biglietteria in via Cristoforo Colombo), nei pressi del parco delle Beatitudini. Il costo del biglietto per una singola proiezione è di 5 euro.

Programma

Lunedì 21 agosto: Un affare di famiglia (2018) – Hirokazu Koreeda

Martedì 22 agosto: Bowie: Moonage Daydream (2022) – Brett Morgen

Mercoledì 23 agosto: Siccità (2022) – Paolo Virzì

Giovedì 24 agosto: Odore di pioggia (1989) – Nico Cirasola