“I 39 scalini” e “Cena En Blanc”, eventi di ampio respiro sostenuti da Confcommercio Bisceglie

«A nome di Confcommercio Bisceglie tengo a rivolgere il grande in bocca al lupo e il sentimento di gratitudine all’indirizzo dell’imprenditore biscegliese e amico Mauro Mastrototaro per aver ideato e reso concreto un progetto che abbraccia varie arti, ma soprattutto dal grande appeal culturale e sociale», scrive così il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, parlando della rassegna cinematografica “I 39 scalini” che parte quest’oggi, mercoledì 9 agosto proprio sulla scalinata che congiunge via Cristoforo Colombo a via Porto e che vede tra gli organizzatori le Vecchie Segherie Mastrototaro in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e Assolocali-Vivi Bisceglie con il patrocinio della Città di Bisceglie.

«Un progetto che Confcommercio Bisceglie ha inteso sostenere concretamente e fattivamente per la realizzazione e la buona riuscita. Non si tratta di una contro-programmazione o di un’idea che va a cozzare con le programmazioni di realtà cittadine già consolidate e dall’indubbia importanza – tiene a precisare Carriera – ma di una nuova idea che consente un’ulteriore parentesi di crescita culturale. Questo progetto dimostra che Bisceglie dispone di imprenditori e commercianti dalla vision moderna e lungimirante».

«Altra dimostrazione del supporto che Confcommercio Bisceglie offre alle realtà dinamiche e alle idee valide è la Cena En Blanc, ideata e organizzata dall’associazione Pro Artibus e che, da alcuni anni, unisce la bellezza della location in cui viene allestita, la zona Porto Turistico, le tipicità del territorio, l’operato dei professionisti della ristorazione della zona, la convivialità e, soprattutto, la solidarietà grazie alle finalità dell’evento che da sempre vede gli organizzatori donare parte del ricavato a nobili cause e realtà impegnate nel sociale – dichiara il numero uno di Confcommercio Bisceglie –. Ciò rende l’idea della cena in bianco un importante espediente per includere e per aiutare e non un’occasione riservata a pochi. Invito gli interessati, pertanto, a recarsi in Pro Loco in via Cardinale Dell’Olio n. 28 a Bisceglie per iscriversi e prenotare la propria postazione».