‘Humans’ della Compagnia Eleina D torna in scena al Teatro Mediterraneo

Dopo la prima nazionale del febbraio 2020, pochissimi giorni prima della chiusura dei teatri milanesi, la Compagnia Eleina D riporta in scena a Bisceglie Humans, in un nuovo debutto che subisce, inevitabilmente, le conseguenze della pandemia. Lo spettacolo si terrà presso il teatro Mediterraneo di Bisceglie la sera del 10 agosto alle ore 21 all’interno del cartellone degli eventi di “Bisceglie tutto l’anno, L’estate in blu” realizzato dal Comune di Bisceglie. L

“Lo spettacolo Humans rievoca nella prima parte un ambiente quasi primitivo, neutro, mente nella seconda parte i caratteri e le identità prendono forma in luoghi ormai lontani dalle nostre abitudini (post pandemia). Lo spettatore può decidere di condividere o estraniarsi da quelle che sono le caratteristiche e sfumature che abbiamo scelto di rappresentare degli esseri umani, dalla necessità di sentirsi il centro del mondo al bisogno intimo e profondo di condivisione.” Dice Vito Cassano, coreografo della compagnia. “Per questa particolare occasione in una insolita location abbiamo scelto di caratterizzare e ‘trasformare’ il luogo con alcuni elementi scenografici che si integreranno e caratterizzeranno questo viaggio tra gli uomini sulla scena.”

La ricerca della compagnia si basa sulla trasformazione del gesto fisico e atletico in gesto espressivo, anche attraverso l’utilizzo di attrezzature non convenzionali, come materiale plastico trasparente, che diventano opportunità sceniche per la sperimentazione di azioni attinenti al pensiero drammaturgico, creando un connubio tra sensazionalità e narrazione.

Produzione Compagnia Eleina D, ideazione, regia e coreografie Vito Leone Cassano, interpreti Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli. Direzione tecnica e light design Michelangelo Volpe L’evento è organizzato da Inmotion Events con il sostegno del Comune di Bisceglie, in collaborazione con il sistemaGaribaldi. I biglietti sono in vendita su I-Ticket a questo link tiny.one/axxu4u79 oppure presso la libreria Vecchie Segherie. Per accedere allo spettacolo è necessario esibire il green pass.