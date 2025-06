Higher, il rapper di Bisceglie che sta conquistando la scena freestyle internazionale

C’è un nome, in queste ore, che sta risuonando forte oltre i confini dell’Italia, tra social, community rap e appassionati di freestyle di mezzo mondo. È quello di Mauro Pedone, in arte Higher, classe 2004, originario di Bisceglie, che con il microfono in mano ha compiuto un’impresa che segna un punto di svolta nella storia del freestyle italiano.

Higher è un rapper, un MC capace di improvvisare rime, incastri e punchline sul momento, in un corpo a corpo verbale chiamato “battle”. E il 18 maggio scorso, a Milano, ha scritto una pagina memorabile affrontando sul palco Skone, leggenda assoluta del freestyle mondiale, campione internazionale di Red Bull Batalla 2016 e punto di riferimento della scena ispanica.

L’occasione è stata il Red Bull Frista, il primo evento nazionale ufficiale di freestyle organizzato da Red Bull Italia, andato in scena il 17 maggio in Piazzale Donne Partigiane, in un quartiere iconico della periferia milanese: Barona, nome già noto nella cultura rap italiana grazie al rapper Marracash. Un evento senza precedenti, che ha riunito sullo stesso palco i nomi più importanti della scena italiana e ha segnato una svolta anche a livello di visibilità, struttura e ambizione del movimento.

Higher e Skone si sono affrontati in una battle unica nel suo genere, che per la prima volta al mondo è stata combattuta in due lingue differenti, italiano e spagnolo, grazie all’ausilio di un software basato sull’intelligenza artificiale, in grado di tradurre simultaneamente le rime dei due MC in tempo reale. Una svolta tecnologica e culturale per l’intera scena mondiale.

Lo scontro è stato entusiasmante. Higher e Skone hanno dato vita a un duello ad altissimo tasso tecnico, ma anche profondamente espressivo. Il rapper biscegliese ha dimostrato maturità, controllo, presenza scenica e musicalità, regalando momenti che sembrano scritti in studio, non improvvisati sul beat. Non a caso, una sua iconica barra dice: “Anche se improvviso sto facendo musica.”

I video della battle esplodono sui social, collezionando migliaia di visualizzazioni e commenti da tutta Europa e dall’America Latina. L’Italia intera assiste, forse per la prima volta, all’ascesa di un freestyler nazionale a protagonista di livello internazionale. Se a livello globale il nome di Higher può sembrare nuovo, in Italia è tutt’altro che una sorpresa.

Mauro Pedone ha iniziato giovanissimo, calcando i palchi più importanti della penisola già da minorenne, imponendosi per talento, lucidità e carisma. Nel 2023 conquista il titolo di Tecniche Perfette, la competizione più longeva e prestigiosa del freestyle italiano.

Nel 2025 arriva fino alla finale del contest X5K, organizzato a Sanremo dal rapper Tedua in concomitanza con il Festival, confermando una volta di più la sua centralità nella nuova scena. A poco più di vent’anni, Higher è già una figura di riferimento per la nuova generazione di MC italiani.

La sua ascesa è anche il riflesso di una realtà più grande: quella di una comunità viva e dinamica che da anni lavora sul territorio. Bisceglie è oggi un centro importante del freestyle pugliese, anche grazie a luoghi come “Il Pezzo”, uno storico spazio di aggregazione giovanile che promuove la cultura hip hop e l’improvvisazione rap come forma di espressione libera, creativa e sociale.

Higher ne è il portavoce più luminoso, un giovane Will Hunting. Ma dietro di lui, c’è un’intera generazione pronta a emergere.

Articolo di Flavio di Liddo.