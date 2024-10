Guido Celli alle Vecchie segherie Mastrototaro con la performance “Sinfonia delle mucche”

Stasera, 17 ottobre alle ore 19.30 nelle Vecchie segherie Mastrototaro, nell’ambito di ‘Verso Sud’, il festival di sperimentazioni culturali, Guido Celli porta in scena “Sinfonia delle mucche”, Performance per voce sola a due microfoni.

Il testo ha per protagonisti gli elementi primari della cosmogonia agreste: le mandrie, le argille, i fossi, i pantani e la volta celeste. Tutti letti e definiti mediante la lente drammatica del Mito. Nel tentativo di disegnare una metopa mistica e materica nei cui bassorilievi sia tracciata la forma della crosta terrestre.

Mantenendo il mosaico polifonico di più prospettive, lo sguardo essenziale è rivolto al punto di sutura fra il cielo e la terra come ponte e transito fra il visibile e l’invisibile. Nella convinzione che solo gli occhi delle mucche comprendano cosa l’addome del pianeta Terra effettivamente sia.

Guido Celli, poeta e performer, nasce a Roma nel 1979. Ha collaborato con diversi artisti fra cui Flavio Giurato, Joe Lally, Arash Irandoust e Daniele Aristarco. Dopo aver lavorato come facchino, magazziniere, manovale ed essere stato pugile, gira l’Italia mettendo in corpo e in voce i suoi poemi, le sue performance per voce sola. Con Caterpillar porta in scena la pièce “Era solo un ragazzo (Per una pedagogia dei padri in poema)” e lo spettacolo “Sem Plumas – Poesia carnale”. È la voce del gruppo spoken word Corunedo, il curatore della sezione poetica della rivista “L’Almanacco de La Terra Trema” e il fondatore della casa editrice Sem Plumas.

La serata è a ingresso libero.