Guerri, Venezi e De Giovanni alla prima giornata di “Libri nel Borgo Antico” / PROGRAMMA

Dopo il successo della serata di anteprima, prende il via oggi la sedicesima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”. A Bisceglie nomi di spicco della cultura, del giornalismo e della narrativa italiana, ma anche del mondo dello spettacolo e della televisione.

Oggi, venerdì 29 agosto, sul Porto Turistico di Bisceglie, prevista una serata dedicata alla Polizia di Stato, che si racconterà in maniera inedita al pubblico attraverso la letteratura, il fumetto e la cultura, per veicolare quei valori – legalità, giustizia, senso del dovere – alla base dell’attività quotidiana di chi svolge compiti di pubblica sicurezza. Per l’occasione, prevista la presenza di illustri relatori come: l’illustratore Daniele Bigliardo, lo scrittore Luca Scornaienchi e la direttrice di Poliziamoderna Annalisa Bucchieri, che racconteranno il giallo poliziesco a fumetti e il progetto editoriale del Commissario Mascherpa; la cronista Luciana Esposito con “Francesco Pio. Per sempre diciotto anni” (Edizioni Iod), sulla tragedia di un giovane ragazzo ucciso “per caso” da una pallottola vagante esplosa durante una lite sul lungomare di Napoli; il giornalista Giuliano Foschini, co-autore del libro “Ti mangio il cuore. Nell’abisso del Gargano”, e l’autore best-seller Maurizio De Giovanni con il suo ultimo romanzo “Il pappagallo muto. Una storia di Sara” (Rizzoli).

In Largo Castello saliranno sul palco Antonio Moschetta con l’On. Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. A seguire, Andrea Rizzoli con “Non ci sono buone notizie” (Piemme), Giordano Bruno Guerri con “Povera Santa, povero assassino” (La Nave di Teseo), Vincenzo Gesmundo, Roberto Weber e Felice Adinolfi con “Il cibo a pezzi. La guerra nel piatto” (Bompiani) e Beatrice Venezi con “Puccini contro tutti” (Utet). La serata sarà chiusa con un omaggio a Puccini a cura dell’Orchestra Sinfonica Federiciana.

Alle Vecchie Segherie Mastrototaro si segnala la presenza di Ciriaco Offeddu con “Istella mea” (Giunti), Lorenza Sabatino con “Il Miracolo” (Guanda), Giancarlo De Cataldo con “Un cadavere in cucina. Un caso per Manrico Spinori” (Einaudi), Marcello Simoni con “La torre segreta delle aquile” (Newton Compton), Chiara De Silva con “Congiuntivi sbagliati” (Marsilio), Giulia Guerrini con “Il rosso e Viola” (Mondadori).

Nell’atrio del Castello di Bisceglie, attivo il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe, con laboratori d’arte, teatro e scrittura creativa e letture espressive a cura di Lucrezia Mastrapasqua.