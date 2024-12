Graphic novel, presentato “Si muove la città” di Marco Petrella alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Marco Petrella, illustratore e fumettista di lungo corso, è stato ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, in dialogo con il giornalista Davide Sette, per presentare “Si muove la città”, edizioni Quinto quarto, un’autobiografia romanzata sull’epoca in cui è diventato ed è stato giardiniere del servizio giardini di Roma. Un’occasione per rivivere la sua giovinezza.

Marco Petrella ha collaborato con varie testate, tra cui «Tango», «Cuore», «l’Unità», «il manifesto», «I giorni cantati» e «la Repubblica», «l’Unità». Dal 2014 collabora con «la Lettura» del «Corriere della Sera» e dal 2021 disegna per Feltrinelli le copertine di Edoardo Sanguineti.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, ancora una volta, centrano il bersaglio organizzando una serata coinvolgente, che ha fatto riflettere attraverso un’arte, quella del fumetto, capace di far immedesimare il lettore nelle vicissitudini raccontate dall’autore. I prossimi appuntamenti delle Vecchie Segherie sono visionabili sui canali social della libreria.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri