Emozionante apertura per il festival Sirene a Bisceglie: si prosegue oggi con due performance

Bellissima ed emozionante apertura per la 4a edizione del festival Sirene. Sono state decine i partecipanti, di tutte le età, che hanno preso parte alla leggendaria Nelken Line di Pina Bausch, condotta per l’occasione da Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater di Wuppertal, prima partecipando al workshop da lei condotto nello Spazio Sonenalé e poi performando sul Porto Turistico di Bisceglie, catturando l’attenzione non solo del pubblico giunto appositamente per assistere alla coreografia, ma anche di quei semplici passanti che hanno deciso all’ultimo di lasciarsi coinvolgere dalla gestualità semplice, seducente e contagiosa della Nelken Line.

Si prosegue oggi, giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 19.00, nell’incantevole Chiesa di Santa Margherita, nel centro storico della città. La coreografa e danzatrice Chiara Ameglio presenterà la performance Lingua, creazione selezionata per la Vetrina della giovane danza d’autore eXtra 2023 del Network Anticorpi XL: un rituale collettivo, un gioco intimo in cui la performer dona il suo corpo al pubblico come una tela su cui lasciare un segno.

A seguire Marigia Maggipinto farà entrare il pubblico nel mondo di Pina Bausch, una delle coreografe più iconiche del XX secolo, con la performance Miss Lala al Circo Fernando – in a room, coreografia di Chiara Frigo. Una composizione artistica in tempo reale in cui Maggipinto si fa corpo e parola per assecondare le scelte degli spettatori, pronta a improvvisare sulle corde sottili della memoria, rivivendo a ogni diversa sollecitazione quel bagaglio di esperienza artistica e umana che la lega alla coreografa tedesca.

Entrambe le performance, della durata di 30 minuti ciascuna, avranno accesso del pubblico limitato e perciò verranno ripetute due volte, in maniera alternata. Biglietteria presso Vecchie Segherie Mastrototaro, via Porto 33, Bisceglie, da giovedì 18 a domenica 21, dalle 10:00 alle ore 12:30. La biglietteria sarà aperta anche nel luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio dell’evento. Prenotazioni: 392 8653080 (Rossana).

Sirene è un progetto della compagnia Sonenalé, con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.