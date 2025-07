Grande chiusura stasera per il festival Sirene al Teatro Mediterraneo

Si chiude oggi, domenica 20 luglio, la quinta edizione di SIRENE | Performing Arts Festival, un progetto di Sonenalé, con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con Puglia Culture. Un festival che, in quest’ultima settimana, ha trasformato i magnifici scenari della città di Bisceglie in un palcoscenico per alcuni degli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Grande festa finale, a partire dalle ore 19.30, alla luce del tramonto, nella spettacolare cornice del Teatro Mediterraneo affacciato sul mare, con due creazioni vincitrici Danza Urbana XL 2024 | azione del Network Anticorpi XL. Si inizia con la giovane coreografa Francesca Santamaria e il suo lavoro GOOD VIBES ONLY (beta test), che indaga con ironia il concetto di “scrollin”’ e si interroga sullelogiche sociali contemporanee, in particolare sul rapporto tra performatività e consumo, coinvolgendo e sorprendendo il pubblico.

In chiusura la compagnia milanese Lost Movement che presenterà per la prima volta in Puglia il suo progetto dancehALL. La performance è concepita come un nucleo in espansione, che coinvolgerà allieve e allievi delle scuola di danza del territorio con un workshop domenica 21. Quattro danze – salsa, cha cha cha, jive e polka – vengono strappate al loro contesto e ridotte a schemi dinamici essenziali. Un contenitore techno urban dove i quattro corpi dei danzatori della compagnia si muovono in un rituale ossessivo che mira a coinvolgere le persone intorno fino a farsi comunità.

Prenotazioni al numero 392 8653080 (Rossana). Il costo dello spettacolo è di 10 euro, scontato a 8 per gli under 13.

Programma completo del festival su: www.sonenale.it.

Foto di Emanuele Padovani.