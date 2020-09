Gran seguito per la prima edizione del Festival della Musica

Una buona cornice di pubblico ed un grande seguito da parte dei partecipanti ha caratterizzato in positvo la prima edizione del Festival della Musica, tenutosi al Teatro Politeama di Bisceglie lo scorso 26 settembre.

L’evento, organizzato dal movimento giovanile Bisceglie Illuminata, ha visto salire sul palco musicisti di ogni età con la sana voglia di mettersi alla prova e dimostrare dal punto di vista pratico la passione verso la musica. Una kermesse che ha regalato molti sorrisi, soprattutto in un momento in cui tensioni e paure contraddistinguono il nostro quotidiano.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa – ha dichiarato il presidente del movimento giovanile Bisceglie Illuminata Alberto De Toma – in particolare i musicisti che hanno contribuito in maniera diretta alla realizzazione di questo evento, del resto la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme”.