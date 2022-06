“Grammy Award”, Fagipamafra porta sul palco i grandi dello spettacolo e dell’arte

Fabiano Di Lecce porterà sul palco del Teatro Politeama Italia lunedì 6 giugno i grandi della tv, della musica, della letteratura, dell’arte, del cinema e del teatro internazionale come Madonna, Mina, Frida Khalo, Rihanna, Gigi Proietti, Lorella Cuccarini, Sophia Loren e tanti altri grazie alla professionalità acquisita nel corso dei laboratori teatrali e artistico-musicali dai bambini della Compagnia Fagipamafra.

“Grammy Awards”, questo il titolo del lavoro che si preannuncia esilarante, coinvolgente e fortemente evocativo come tutti i lavori direttore artistico Di Lecce.

Gli interpreti hanno lavorato con dedizione ed entusiasmo per preparare questo lavoro che, ne siamo certi, riscuoterà consensi da parte del pubblico che già è accorso copioso in prevendita e che resterà a bocca aperta per gli effetti, le emozioni, la bravura dei piccoli attori.

L’appuntamento è alle 20:30 al Politeama in via Montello. Prevendita presso via Monte Pasubio n. 12 e via Aldo Moro n. 38.