Gli studenti di Bisceglie in dialogo con l’artista Mimmo Paladino grazie ad “Avvistamenti”

Mimmo Paladino, uno degli artisti italiani più significativi del dopoguerra, dialogherà con gli studenti biscegliesi nell’ambito del festival Avvistamenti, giunto alla 22esima edizione e vincitore del bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” per l’anno scolastico 2024-2025, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Oggi gli studenti del Liceo Statale “Da Vinci” e dell’IISS “G. Dell’Olio” di Bisceglie, insieme con gli studenti dell’IISS “Sergio Cosmai” Bisceglie-Trani, avranno la possibilità di vedere sul grande schermo del Politeama Italia l’ultima opera cinematografica del maestro campano: La Divina Cometa (2022), geniale lungometraggio in cui la Divina Commedia di Dante incontra la secolare tradizione del presepe napoletano. Un’affascinante peregrinazione tra aneddoti della storia della fotografia e della pittura, tra simboli e parole, tra Pontormo e Glenn Gould, in un viaggio dentro il tempo e lo spazio della creatività e delle idee più eretiche. Nel cast del film anche Francesco De Gregori, Peppe e Toni Servillo, Alessandro Haber e Sergio Rubini.

Al termine di ogni proiezione, i giovani studenti avranno modo di dialogare direttamente con Paladino, ponendo domande sul suo lavoro e convivendo riflessioni su ciò che avranno visto. Un’occasione unica per migliaia di studenti pugliesi per conversare con uno degli artisti più conosciuti e influenti, tra i principali esponenti della transavanguardia italiana, le cui opere sono collocate in permanenza in alcuni dei principali musei internazionali.

A dialogare con l’artista ci sarà anche Bruno Di Marino, studioso di immagini in movimento e profondo conoscitore dell’opera di Paladino.

Il progetto, che si avvale della professionalità di Daniela Di Niso e Antonio Musci, è interamente finanziato dai due ministeri attraverso il piano nazionale “Cinema e Immagini Per la Scuola”, non ha alcun costo sia per le scuole che per gli studenti e gli insegnanti coinvolti, i quali parteciperanno gratuitamente, nell’anno scolastico 2024-25, a tutte le attività promosse da Canudo ETS nell’ambito del festival.