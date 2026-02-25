“Gli Invisibili”, al Teatro Garibaldi uno spettacolo per educare alla legalità

Prosegue l’impegno del Comune di Bisceglie nella promozione della cultura della legalità. Dopo le iniziative realizzate insieme ad Avviso Pubblico e Libera in occasione del 40° anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza assassinato dalla ’ndrangheta il 13 marzo 1985, la città si prepara a un nuovo appuntamento dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Giovedì 26 febbraio, alle ore 10.00, il Teatro Garibaldi ospiterà lo spettacolo teatrale “Gli Invisibili. La solitudine dei giusti”, promosso da Confprofessioni con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, di Avviso Pubblico, della Regione del Veneto e del Comune di Bisceglie.

Nel trentennale delle stragi mafiose, la Nuova Compagnia Teatrale APS, con la regia di Enzo Rapisarda, porterà in scena un atto unico dedicato alle figure spesso dimenticate degli uomini e delle donne delle scorte, servitori dello Stato che hanno operato con coraggio e senso del dovere fino al sacrificio estremo.

Attraverso monologhi intensi e ispirati a testimonianze autentiche, lo spettacolo restituirà voce e memoria ad Antonio Montinaro, Emanuela Loi, Roberto Antiochia, Angelo Corbo e a tanti altri protagonisti di una pagina dolorosa ma fondamentale della storia repubblicana. L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo rivolto alle giovani generazioni, con l’obiettivo di trasformare la memoria in consapevolezza e responsabilità.