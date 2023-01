Gli ImprovAbili a Bisceglie per uno spettacolo di improvvisazione teatrale

La libreria Abbraccio alla vita propone uno spettacolo di improvvisazione teatrale oggi, sabato 14 gennaio alle ore 19:00, a cura della compagnia Gli ImprovAbili.

La compagnia metterà in scena uno spettacolo che non si sa di cosa parli, proprio per questo sposa l’arte dell’improvvisazione e proprio per questo motivo sarà di natura comica. L’unica notizia trapelata è che sarà una serata all’insegna della spensieratezza dentro brevi scene in cui tutto può succedere!

Unico strumento degli attori sarà la fantasia, non ci saranno copioni, né costuni di scena, ma solo un finto palco e dei veri attori.

Gli ImprovAbili nascono come compagnia di improvvisazione teatrale nel settembre 2012 dalla sinergia di attori e teatranti baresi, da quel momento girano la Puglia con lo stesso format; a guidarli c’è di Ian Algie, attore e regista di esperienza decennale in spettacoli di teatro, cabaret, clownerie e teatro di strada.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando la libreria Abbraccio alla vita allo 0803968115 oppure mandando un messaggio al 393 9158940