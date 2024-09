Gli appuntamenti “magici” di settembre al Casale di Pacciano

Il Casale di Pacciano ospiterà l’evento “I Volti della luna” domenica 15 settembre alle 18:00.

Settembre è il mese internazionale della Luna. La ricorrenza è stata istituita dall’International Observe the Moon Night (InOmn) della NASA, alla quale aderiscono astronomi e appassionati da tutto il mondo.

PROGRAMMA

– Accoglienza di Benvenuto

– Presentazione dell’Associazione “Un Pensiero di Luce per Te”

“Il significato della Luna in Astrologia” (con Nicola Di Schiena, esperto in Astrologia Evolutiva e consulente di crescita spirituale)

– “Gli Archetipi lunari” (con Annamaria Zingaro, Moon Mather ed esperta in percorsi di consapevolezza)

– “La Luna nella volta celeste” (con Giuseppe Troilo, geofisico con abilitazione alla divulgazione scientifica e ambientale)

– Osservazione della Luna in Telescopio

– Focaccia, stuzzichini, spritz con musica di sottofondo e momenti di scambi, allegria e convivialità.

Sabato 21 Settembre gli astrofili di Physis invitano alla prima serata “A lume di stelle” in concomitanza con l’equinozio d’autunno. Una serata speciale senza illuminazione, ma solo rischiarata dalla dolce luce delle candele, per accompagnare i visitatori tra i segreti dell’astronomia e della mitologia celeste dei principali corpi astrali del periodo (Giove, Saturno, Luna).

– Apertura cancelli ore 20.00

– Spegnimento luci ore 20.30. Inizio serata ore 20.45

– Prenotazione obbligatoria.