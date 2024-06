Glenn Cooper a Bisceglie apre con successo la strada per Libri nel Borgo Antico 2024

È stato un grande successo l’evento internazionale che ieri sera, lunedì 24 giugno, alla presenza dell’autore statunitense Glenn Cooper, fenomeno letterario con oltre 4 milioni di copie vendute solo in Italia, ha ufficialmente inaugurato la quindicesima edizione del festival Libri nel Borgo Antico di Bisceglie per la presentazione del suo ultimo libro “L’Ultimo Conclave”, edito da Casa Editrice Nord.

Cooper ha scelto Bisceglie e il festival Libri nel Borgo Antico come unica tappa nel Sud Italia, dopo l’anteprima siciliana, del tour che segna il suo ritorno nel nostro Paese dopo sei anni di assenza. Archeologo laureato ad Harvard, medico, tradotto in oltre 31 lingue e amato in tutto il mondo da decine di milioni di fedeli appassionati delle sue storie, ogni passaggio di Cooper in Italia, a cui lo lega un affetto speciale, costituisce una rara e imperdibile occasione di incontro diretto con lo scrittore per i suoi tantissimi lettori. Ed è stato così anche a Bisceglie, con un firmacopie che si è prolungato per oltre un’ora dopo la presentazione sapientemente condotta sul palco da Adriano Monti Buzzetti, Presidente del Centro per il libro e la lettura e responsabile della redazione Cultura del TG2, che ha dialogato con l’autore su quello è che l’ottavo volume della fortunatissima saga con protagonista Cal Donovan, professore di Teologia dalle brillanti doti intellettuali.

L’evento internazionale con Glenn Cooper è solo il primo degli appuntamenti di anteprima che aprono quest’anno la strada verso la quindicesima edizione del festival Libri nel Borgo Antico. Il prossimo 10 luglio, la città di Bisceglie avrà infatti il grande onore di ospitare la cinquina finalista del Premio Campiello alla presenza degli autori che quest’anno concorrono a quello che è uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi d’Italia.

Si tratta di due tappe di avvicinamento che danno il senso di quello che ci si potrà aspettare poi ad agosto, con quella che si preannuncia essere l’edizione di Libri nel Borgo Antico più grande e più ricca di questi primi quindici anni, con i nomi più importanti del panorama letterario italiano, della saggistica e del giornalismo, e con tutti quegli autori che in questi mesi sono rimasti costantemente in vetta alle classifiche dei libri più venduti. L’appuntamento con Libri nel Borgo Antico 2024 è per venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, con uno spettacolo di anteprima il 29 agosto e uno di chiusura lunedì 2 settembre.