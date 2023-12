Giuseppe de Candia presenta il suo nuovo disco “La fortuna di amare”

Si terra oggi, 30 Dicembre, alle 18:30 nella Libreria “Abbraccio alla vita”, la presentazione del nuovo disco del cantautore biscegliese Giuseppe de Candia, dal titolo “La fortuna di amare”. L’ingresso è gratuito.

“La fortuna di amare” è un nuovo album di inediti, scritti dallo stesso de Candia e prodotti da Filadelfo Castro.

Dall’importanza di amarsi all’affetto per un genitore, dalla cura delle amicizie sincere fino alla dedizione per il proprio percorso di vita: ogni brano racconta una sfumatura di un sentimento complesso e profondo. Un viaggio in cui chiunque può rivedere una parte di sé.

Il disco è disponibile da oggi in tutti gli store digitali e in copia fisica.