Giulio Di Luzio torna con “Elettroshock”, romanzo di impegno civile e politico

Dopo il saggio Le foche ammaestrate – Controstoria dell’informazione sulla guerra ucraina, Giulio Di Luzio torna alla narrativa con Elettroshock, un’opera che conferma il suo stile irriverente e senza compromessi. Il romanzo nasce in un contesto segnato da tensioni intellettuali, conflitti sociali e opposizione ai modelli istituzionali totalitari, terreno fertile per un racconto che intreccia memoria personale e riflessione collettiva.

Lo scrittore biscegliese ripercorre esperienze giovanili, collocandole in una fase storica caratterizzata da battaglie civili e culturali. La trama si sviluppa intorno al manicomio, istituzione totale per eccellenza, che negli anni Settanta fu al centro di una forte contestazione culminata con la Legge 180 del 1978, grazie all’impegno dello psichiatra Franco Basaglia. Con rigore narrativo e passione letteraria, l’autore offre un ritratto neorealista della radicalità di quelle lotte, troppo spesso minimizzate dai media e dalla stessa élite psichiatrica.

Ma Elettroshock non si limita a un’opera di memoria. Di Luzio osa spingersi oltre, restituendo al lettore un’analisi attuale dello stato della salute mentale in Italia. Il romanzo si fa infatti chiave interpretativa per comprendere quanto la Legge Basaglia sia oggi messa in discussione, in un clima che sembra favorire il ritorno di modelli manicomiali sotto nuove forme, con residenze psichiatriche gestite in ottica manageriale.