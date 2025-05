Giovanni Impastato a Bisceglie: due giorni di memoria e lotta civile contro le mafie

Saranno due giornate dense di significato quelle del 30 e 31 maggio, quando Giovanni Impastato, fratello del compianto Peppino, sarà ospite della città di Bisceglie per una serie di incontri pubblici e scolastici promossi dal Circolo Arci “Oltre i Confini”, con il patrocinio del Comune e la partecipazione delle associazioni Avviso Pubblico e Libera.

Giovanni Impastato, testimone diretto della vita e dell’impegno di Peppino – il militante ucciso dalla mafia a Cinisi nel 1978 – ha dedicato la propria esistenza a proseguire quella battaglia per la legalità, la giustizia e la verità. Le due giornate biscegliesi si inseriscono nel solco delle iniziative commemorative del 40° anniversario dell’assassinio del giudice Sergio Cosmai, rafforzando il filo rosso della mobilitazione antimafia nel territorio.

Il programma si aprirà venerdì 30 maggio alle ore 9:00 con un incontro riservato agli studenti dell’IISS “Sergio Cosmai”, istituto simbolicamente legato all’impegno per la legalità. In serata, a partire dalle ore 19:00, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, Giovanni Impastato dialogherà con il professor Franco Papagni per la presentazione del libro “Impastato mio fratello”, una testimonianza personale e politica intensa.

Sabato 31 maggio, l’attività proseguirà con un secondo incontro con gli studenti, questa volta al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” a partire dalle ore 11:00.