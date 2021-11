“Giovani Esperienze Vincenti”, Interact Club dà voce ai talenti biscegliesi

Si terrà domani sera, 6 novembre alle ore 19 presso l’Hotel Salsello, “Giovani Esperienze Vincenti” manifestazione organizzata dall’Interact Club Bisceglie, per dare voce e visibilità ai giovani e giovanissimi più attivi e intraprendenti della nostra città, durante la Settimana Mondiale Interact.

Dopo i saluti iniziali del presidente Interact Luigi Bombini, e dei presidenti Rotaract e Rotary Bisceglie, Giovanni Bombini e Massimo Cassanelli, verrà dato spazio ai protagonisti della serata. Per la sezione musica verrà presentata “l’esperienza vincente” del tenore biscegliese Antonio Colangelo, per la sezione sport della nuotatrice Lucrezia Napoletano, ed infine per la sezione cultura e start-up di Luca Magno, creatore del portale “ScuolaQui”.

Successivamente, i soci del Rotary Bisceglie consegneranno i riconoscimenti ai diplomati con il massimo dei voti dell’anno scolastico 2019/2020 in una ideale prosecuzione della Festa della Scuola svoltasi lo scorso 2 ottobre.

Concluderà la serata Eleonora Romanelli, Rappresentante Distrettuale Interact per il Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata.

L’Interact è un club patrocinato dal Rotary per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni che condividono i valori rotariani. La Settimana Mondiale Interact si celebra ogni anno per ricordare la fondazione del primo Interact Club, avvenuta a Melbourne il 5 novembre 1962.