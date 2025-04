Giornata Internazionale della Danza, le iniziative a Bisceglie

La Puglia si muove al ritmo della danza. I teatri, le piazze e le comunità si trasformano in luoghi pulsanti di arte e movimento, grazie a un ricco programma curato da Puglia Culture in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Un’occasione speciale, riconosciuta a livello mondiale fin dal 1982 dall’UNESCO, che ogni anno unisce coreografi, danzatori e appassionati nel nome dell’espressione più libera del corpo. Una vera e propria festa diffusa: spettacoli contemporanei, flash mob, laboratori urbani, performance collettive e progetti con le scuole daranno vita a un calendario intenso e profondamente condiviso con una rete di realtà artistiche.

A Bisceglie, il 29 aprile, si inizia con un flash mob nella centralissima Piazza Regina Margherita di Savoia (ore 17): protagonisti sono gli studenti del Liceo Coreutico “Leonardo da Vinci”, guidati dalla compagnia Sonenalé, che animano il cuore della città con energia e freschezza. Il giorno dopo, 30 aprile, al Teatro Don Sturzo, va in scena “Lo Spazio delle Relazioni”, una performance che intreccia danza e vissuto quotidiano. Dieci persone, selezionate tramite una call pubblica, salgono sul palco per raccontare – attraverso il movimento – l’intimità, le connessioni e le emozioni che ci uniscono. Uno spettacolo che fa della partecipazione il suo centro e che conferma come la danza possa essere anche strumento di ascolto e trasformazione.