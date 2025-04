Giorgia Fumo alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta “Ingegneria della vita adulta”

Questa sera, alle ore 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno Giorgia Fumo per la presentazione del suo libro “Ingegneria della vita adulta” (HarperCollins), che sarà moderata da Chicco Donato. Un manuale ironico e brillante per “farcela a farcela” nella complessità dell’esistenza moderna.

Quand’è che si diventa davvero adulti? In un mondo sempre più incerto e confuso, Giorgia Fumo propone un percorso rigoroso – e assolutamente spassoso – per affrontare la vita “da grandi”. Dalle relazioni umane alla gestione dell’autostima, dalle dinamiche lavorative alla salute mentale, il libro esplora con acume e sarcasmo le sfide della quotidianità, fornendo strumenti teorici e pratici per navigarle con successo (o almeno con un sorriso).

Ingegnere, stand-up comedienne e improvvisatrice teatrale, Giorgia Fumo ha saputo fondere il rigore della scienza con l’ironia della comicità. Volto noto di Comedy Central e protagonista dei principali palchi italiani, ha ricevuto nel 2024 il Premio Satira Politica Forte dei Marmi per la sua capacità di applicare la logica matematica alla sregolatezza del comico. “Ingegneria della vita adulta” è il suo primo libro e promette di essere una lettura imprescindibile per chiunque si senta un po’ spaesato nel mondo degli adulti. (Credit: Tommaso Galli)