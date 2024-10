Giorante FAI d’autunno Bat, a Bisceglie la presentazione delle aperture

Torna la festa delle Giornate FAI, importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano.

Giornate Fai d’Autunno, che saranno presentate mercoledì 9 ottobre, alle ore 11, a Bisceglie, nel sepolcreto della biblioteca comunale, in via Frisari 3.

Le Delegazioni FAI e i Volontari propongono per sabato 12 e domenica 13 ottobre una nuova edizione delle Giornate FAI di Autunno con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in numerosissime città d’Italia. Nella BAT le aperture riguarderanno: