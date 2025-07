Giobbe Covatta porta a Bisceglie il suo “70 – Riassunto delle puntate precedenti”

Sarà una serata all’insegna della comicità intelligente e dell’ironia graffiante quella in programma venerdì 18 luglio al Teatro Mediterraneo di Bisceglie. La Pro Loco Unpli, guidata dal presidente Pierpaolo Sinigaglia, ha infatti organizzato un evento imperdibile con protagonista Giobbe Covatta, attore comico tra i più amati dal pubblico italiano.

Lo spettacolo, dal titolo “70 – Riassunto delle puntate precedenti”, celebra i settant’anni di Covatta e i suoi quarant’anni di carriera. Un viaggio esilarante, ma anche riflessivo, tra i temi ricorrenti del suo repertorio: ambiente, religione, condizione femminile, terzo mondo, ecologia e invecchiamento, riletti con quel sarcasmo tagliente e mai banale che ha reso celebre il comico partenopeo.

A partire dalle 21:30, Covatta porterà in scena una vera e propria “abbuffata” dei suoi cavalli di battaglia, regalando al pubblico momenti di risate sincere ma anche occasioni per pensare e confrontarsi. La sua comicità, diretta e dissacrante, colpisce per l’attualità dei temi e per la capacità di stimolare coscienze e riflessioni, spesso strappando un sorriso amaro.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili sul portale www.ticketone.it