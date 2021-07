“Giardini immaginari”, arte, spettacolo, libri e natura in mostra al Giardino Botanico

Una rassegna artistica, una passeggiata nella natura, un’occasione per ascoltare buona musica. Tutto questo – e non solo – è Giardini immaginari, un contenitore culturale estivo organizzato da Stefania Galantino e Giacomo Ferrucci in collaborazione con l’associazione Muvt. A partire dalle 19 e fino alle 24 di oggi, sabato 31 luglio, il Giardino Botanico Santonio Veneziani si trasformerà un centro di ritrovo per tutti gli amanti dell’arte e della musica.

Centro della serata sarà l’esposizione di una serie di illustrazioni realizzate da vari artisti provenienti da tutta Italia. Tema portante della mostra è il giardino, che ciascuno degli illustratori ha rappresentato secondo il proprio punto di vista, caricando lo stesso soggetto di una miriade di significati che gli osservatori sono invitati a cogliere, analizzare criticamente, confrontare e comporre, come le tessere di un mosaico.

A fare da sfondo a questa mostra, oltre alle rigogliose piante che costituiscono l’anima del Giardino Botanico, ci saranno numerosi altri eventi. L’aspetto “editoriale” del progetto – che si avvale della collaborazione di illustratori professionisti – sarà approfondito dalla presentazione, alle 19.30, di due diverse riviste amatoriali pubblicate da due gruppi pugliesi: il numero zero di Fluid issue, realizzata dal collettivo u_uz3r, e la quarta uscita di Fiamme, pubblicata da Inferno 5 Editore. A fare da colonna sonora al tutto, a partire dalle 21, ci sarà l’esibizione dal vivo dei Picasso Cervésa, che proporranno una serie di brani inediti.

«Giardini immaginari», spiega Stefania Galantino, principale promotrice del progetto assieme a Giacomo Ferrucci, «è un momento per scoprire luoghi poco conosciuti della nostra città attraverso le arti visive e la musica. Un luogo di aggregazione e socializzazione per tutti coloro che amano l’arte e l’editoria.»