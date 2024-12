Gianluigi Belsito mette in scena Oriana Fallaci nella chiesetta di Santa Margherita

Alla vigilia di Natale la rappresentazione di una maternità mancata. Da un’idea di Gianluigi Belsito, che ne cura la messa in scena, debutta a Bisceglie nella chiesetta di Santa Margherita “Lettera a un bambino mai nato” dall’omonimo romanzo di Oriana Fallaci, a cura dell’Associazione 21 con il patrocinio del Comune di Bisceglie. L’appuntamento è per stasera 21 e domenica 22 dicembre in doppia replica, ore 18 e 20, e vede protagonista l’attrice Daniela Rubini.

Una storia forse autobiografica, dolce e dolorosa, che nel 1975 diventò un romanzo best-seller da 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Così la stessa autrice lo descrisse in una lettera a Pasolini, commentando le polemiche che accompagnarono la pubblicazione: «Le donne si indignano da una parte, gli uomini si arrabbiano dall’altra, gli abortisti mi maledicono perché concludono che io sono contro l’aborto, gli antiabortisti mi insultano perché concludono che io sono per l’aborto. E nessuno o quasi si accorge di cosa vuol dire il libro veramente. Nella rissa non hanno ragione né gli uni né gli altri, o hanno ragione tutti e due. Il libro è la saga del dubbio.»

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 334.2731232