Gianluigi Belsito e i suoi attori protagonisti di un corteo storico a Corato

Gianluigi Belsito e i suoi attori saranno protagonisti, domenica 17 settembre per le vie del centro di Corato, di un corteo storico che racconta l’Assedio degli Ungheresi e la sua inaspettata conclusione per merito dell’eroe locale Andrea Patrono.

L’inizio della manifestazione è previsto per le 19.30 in piazza Cesare Battisti, dove un mercatino d’epoca introduce alla rappresentazione scenica che parte da Palazzo di Città e che vedrà protagonisti proprio Gianluigi Belsito e alcuni attori e allievi della sua compagnia, Il Teatro del Viaggio, che ricordiamo, nella sua apparizione più recente, in apertura di Libri nel Borgo Antico con Il Piccolo Principe.

Saranno in scena: Girolamo Spagnoletti, Carmela Ricchiuti, Pasqua Di Reda, Giovanna Capurso, Dalila Arcieri, Anna Marino Squeo, Laura Amoruso, Mariella Pasquale, Giusy La Luce, Pia Ferrante. Nel ruolo di Andrea Patrono si esibirà Luigi Bombini, mentre Gianluigi Belsito, regista e rammaturgo della rappresentazione, interpreta il Notaio Domenico Da Gravina, colui che raccontò della vicenda nel suo “Chronicon de Rebus in Apulia Gestis”, tramite il quale conosciamo oggi il comportamento eroico dei coratini che coraggiosamente respinsero l’assalto non soltanto dei soldati ungheresi, ma anche degli abitanti delle vicine Trani, Andria, Barletta e Bitonto, che tentarono di sfruttare la situazione per saccheggiare la città.

