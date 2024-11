Giancarlo Visitilli a Bisceglie per raccontare le sfide della scuola di oggi dal punto di vista dei ragazzi

Un excursus sul mondo della scuola visto da un’altra prospettiva. A proporlo è Giancarlo Visitilli, scrittore e giornalista barese che sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro stasera, alle ore 19, per il primo appuntamento del mese.

Il libro “Prof, te la imparo io!” (Edizioni La Meridiana) racconta le sfide della scuola odierna dal punto di vista dei ragazzi, scelti come punto di partenza per spiegare la complessa relazione tra studenti, insegnanti e genitori. Cosa insegna la scuola? Chi insegna a scuola? La scuola è ancora in grado di segnare le vite di docenti e studenti?

Quest’opera prova a rispondere a queste e a molte altre domande, considerando la crisi socio- economica, le politiche scolastiche incerte e instabili, la violenza verbale ed educativa sempre più presente tra i banchi, il luogo dove gli studenti si preparano ad affrontare la vita adulta.

L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato da Lucia Suriano, docente e formatrice e sarà introdotto da Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice “La Meridiana”.