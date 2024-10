Giancarlo Piacci protagonista con il suo noir alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Il confine tra la realtà e la finzione sfuma sempre nelle storie, soprattutto quando prendono spunto da contesti sociali complessi che esistono realmente. Dopo il successo della presentazione del suo primo romanzo “I santi d’argento”, Giancarlo Piacci torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Nostra signora dei fulmini” (Salani).

Il romanzo ha come protagonista Vincenzo, tra i sospettati dell’omicidio di un ragazzo, il cui corpo senza vita viene ritrovato in una vasca di allevamento per pesci. Tutto accade dopo gli sforzi di Vincenzo di mettere alle spalle la propria esistenza precedente, anche grazie al suo amico Antonio e alla sua compagna Irene.

Primo appuntamento della rassegna “Loro di Napoli”, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Linea d’onda, quello con Giancarlo Piacci sarà un incontro intriso di verità, misteri, forti emozioni. Da una parte la battaglia personale che il protagonista combatte contro se stesso, dall’altra i contrasti di un microcosmo che cela i suoi pericoli.

Appuntamento stasera, 16 ottobre, alle ore 19:00 per la presentazione del noir, durante cui l’autore, punto di riferimento tra i librai del centro storico di Napoli e impegnato in cause sociali, dialogherà con il giornalista Chicco Donato.