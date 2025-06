Gennaro Lauro al festival SIRENE con un laboratorio sull’identità maschile

In attesa di svelare il programma della quinta edizione di SIRENE, il festival di performing arts la cui quinta edizione si terrà a Bisceglie dal 14 al 20 luglio 2025, la compagnia Sonenalé è felice di annunciare la prima call volta a raccogliere candidature per il laboratorio Questo ballo è per noi #3, condotto dal coreografo e interprete italo – francese Gennaro Lauro, tra gli artisti più attivi sulla scena italiana ed internazionale, nell’ambito del progetto teatrale To Repel Ghosts / Lettera al Padre.

SIRENE, un progetto di Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e promosso da Puglia Culture, presenta, dal 14 al 17 luglio, per la prima volta in Puglia, un percorso pensato come spazio di ricerca per cittadini maschi o che si identifichino come tali e che si concluderà con una performance finale il 17 luglio che sarà presentata nel programma del Festival.

Gli incontri, che si svolgeranno a Bisceglie nello Spazio Sonenalé di via degli Aragonesi, verteranno su pratiche di movimento ispirate alla ricerca in corso: le forme del camminare, la relazione con lo spazio, il senso di dominio e d’ignoto, il gioco e la forza. Sarà centrale l’esperienza che ognuno ha o ha avuto del maschile, senza giudizio o pronte opinioni. Il laboratorio è gratuito ed è destinato a persone di genere maschile o che si identificano come tali dai 18 ai 65 anni. Una pratica pregressa di movimento è benvenuta ma non obbligatoria. Si richiede continuità nella partecipazione.

«Quando Gennaro Lauro – giovane coreografo già conosciuto e apprezzato a livello internazionale – mi ha proposto il suo progetto di ricerca “Questo ballo è per noi” ho avvertito subito una necessità nella sua indagine sul maschile. Una riflessione e una ridefinizione dell’identità maschile, ancora poco approfondita, messa in atto attraverso lo spazio rivelatore dell’arte, in un percorso che si muove tra danza e teatro, al di là delle definizioni di genere. Proseguendo sulla scia del coinvolgimento della comunità, che come Sonenalé portiamo avanti da anni e che caratterizza SIRENE dalla prima edizione, mi affascinava l’idea di portare a Bisceglie un’opportunità di formazione e creazione di alto profilo e che allo stesso tempo fosse un’occasione importante di riflessione e discussione per tutta la comunità», spiega Agostino Riola, direttore artistico.

«Se cerco di ricordare, proprio non riesco a ritrovare il giorno o l’istante in cui, da bambino quale ero, sono diventato uomo o, ancor prima che uomo, sono diventato agli occhi di chi mi accudiva ‘maschio’ – e cioè un essere promesso alla maschilità. Quel giorno in cui d’un tratto il gioco si è perso nella vittoria, ballare è diventato sospetto, vestirmi di stracci colorati inappropriato. Cos’è il maschile? Di chi è? Mi appartiene, o sono io ad appartenergli? Quanto mi ha dato e quanto mi ha tolto? Può essere più mio? E come?», aggiunge Gennaro Lauro.

Gennaro Lauro ha studiato Filosofia e Lingue Orientali, avvicinandosi poi alla danza e lavorando, tra gli altri, per Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Giorgio Rossi, Cie Meta, Cie Inkörper, Circo El Grito e Oona Doherty. Dal 2018 lavora a creazioni proprie. Sarajevo – la strage dell’uomo tranquillo, il suo primo solo, è stato finalista del Premio Equilibrio 2018 e selezionato per la Vetrina Anticorpi XL 2018 oltre che tra i ’40 Winks’ di Aerowaves 2019. La sua seconda creazione, Mondo, coproduzione franco-italiana, è stata selezionata per la Vetrina Anticorpi XL 2020 e tra i ’40 Winks’ di Aerowaves 2021. Nel 2023 ha presentato ZugZwang, l’ultima creazione in collaborazione con sua sorella Elisabetta Lauro; il progetto è stato selezionato per il ResiDance XL 2022 e la NID Platform 2024. Lavora a una nuova creazione sul maschile: “To Repel Ghosts/Lettera al Padre”.

Giorni e orari:

lunedì 14 luglio 16:30 – 20:30

martedì 15 luglio 10:30 – 14:30

mercoledì 16 luglio 10:30 – 14:30

giovedì 17 luglio 10:30 – 14:30 + pomeriggio /sera

Per candidarsi è necessario inviare una mail entro il 30 giugno all’indirizzo sirene@sonenale.it, indicando nell’oggetto ‘CALL Gennaro Lauro’. È necessario allegare alla mail una lettera di motivazione e indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza.