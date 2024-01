Genisi racconta alle Vecchie Segherie il suo esordio nella letteratura per ragazzi / VIDEO

Gabriella Genisi, l’autrice bestseller della serie letteraria sulle indagini di Lolita Lobosco che ha ispirato la fiction Rai di grande successo, è stata ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo debutto nel mondo della letteratura per ragazzi. Silvia Spider e il ragazzo scomparso è il suo nuovo romanzo scritto a quattro mani con il magistrato Antonio Laudati ed edito da Piemme-Il Battello a Vapore nella collana Giallo e Nero. Una misteriosa storia in corsa sui rollerblade per salvare un amico.

Quando è stato messo a punto il progetto insieme al dottor Laudati, Sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia, la scrittrice pugliese ha immaginato fin da subito questo suo romanzo come uno strumento utile ad avviare i più giovani ad un percorso di legalità ed educazione alla lotta contro la criminalità organizzata attraverso una lettura divertente ed emozionante.

Scelta inusuale, per i lettori che da anni seguono fedelmente le storie e i misteri nati dalla penna di Gabriella Genisi, è il cambio di ambientazione: non più la sua amata Puglia, ma la capitale, Roma, nelle cui strade sfreccia come un fulmine la grintosa tredicenne protagonista del libro, in equilibrio sui suoi insperabili rollerblade.

Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.