“Fuori Turno”: l’innovativo progetto artistico di tre infermieri pugliesi

Da un’idea di Lusy Pedone, Silvio Di Bitonto e Rosalba Lacedonia, tre infermieri pugliesi, nasce “Fuori Turno”, il progetto realizzato a partire dal bisogno di un vero e proprio “toccasana” per tutti coloro che, soprattutto nell’ultima infelice parentesi di pandemia, guerra e stress lavorativo, sentono la necessità di ritrovarsi in uno spazio di genuina distrazione e leggerezza, di sentirsi, di fatto, “fuori turno” dalla propria quotidianità. Venerdì 22 aprile il progetto verrà presentato ufficialmente nella suggestiva cornice di Oasi San Giacomo.

L’intento principale del trio è quello di creare uno spazio dedicato allo svago, alla musica, all’arte e all’impegno per il sociale. Tutti e tre i giovani infermieri hanno, infatti, anche un’indole artistica: Lusy è una cantautrice, Silvio, in arte Domino DB, è un dj e producer di musica house e Rosalba è un’attrice di teatro.

Inoltre, l’iniziativa “Fuori Turno” si pone l’obiettivo di dimostrare che questo genere di eventi stimolanti possono essere organizzati e curati non solo da imprenditori, agenti e guru della movida, ma anche, come in questo caso, da professionisti sanitari con il fermo proposito di dare importanza ad artisti talentuosi, spesso non considerati meritevolmente: si tratta dunque del “primo night art-music concept fondato da professionisti sanitari” – come viene definito sulla loro pagina Instagram “fuori.turno” – aperto anche a chiunque abbia il piacere di abbracciare questo diversivo.

Da non tralasciare tuttavia anche il lato più sociale dell’evento: parte dell’incasso della serata verrà infatti devoluto in beneficienza ai bambini dell’Ucraina arrivati a Bisceglie.